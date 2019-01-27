Сидни Кросби стал самым ценным игроком Матча звёзд НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» и сборной Столичного дивизиона Сидни Кросби признан самым ценным игроком Матча звёзд НХЛ, в финале которого его команда обыграла команду Центрального дивизиона со счётом 10:5 (5:0, 5:5).

Канадский форвард стал самым результативным игроком Матча звёзд. В двух играх Кросби набрал 8 (4+4) очков. Таким образом, капитан «Питтсбурга» стал шестым игроком в истории лиги, которому удалось стать обладателем «Конн Смайт Трофи», «Харт Трофи» и звания MVP Матча звёзд. Ранее подобное удавалось только Джо Сакику, Уэйну Гретцки, Марио Лемье, Бобби Орру и Жану Беливо.

Напомним, Россию на матче звёзд Национальной хоккейной лиги представляли два игрока «Тампа-Бэй Лайтнинг»: форвард Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский.