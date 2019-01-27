Никита Кучеров впервые не набрал очков в Матче звёзд НХЛ

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров не набрал очков в игре Атлантического и Столичного дивизионов (4:7) в Матче звёзд Национальной хоккейной лиги.

Кучеров провёл на льду 7 минут 33 секунды (показатель полезности «-1») и отметился тремя бросками в створ и одним перехватом. Российский нападающий впервые не отметился результативными действиями на Матчах звёзд. В 2017 году в его активе было 4 (2+2) очка, а в 2018 – 3 (3+0).

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» и сборной Столичного дивизиона Сидни Кросби признан самым ценным игроком Матча звёзд НХЛ, в финале которого его команда обыграла команду Центрального дивизиона со счётом 10:5 (5:0, 5:5). Канадский форвард стал самым результативным игроком Матча звёзд. В двух играх Кросби набрал 8 (4+4) очков.