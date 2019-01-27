Видеотрансляции матчей КХЛ 27 января доступны на «Чемпионате»

Сегодня, 26 января, в Континентальной хоккейной лиге будет сыграно три матча. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию этих игр.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата КХЛ

Стоимость видеотрансляции — от 50 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить через СМС» или «Купить другим способом» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Видеотрансляции матчей 27 января:

15:00. «Металлург» — «Автомобилист»

17:30. «Локомотив» — ХК «Сочи»

17:30. «Нефтехимик» — «Торпедо»