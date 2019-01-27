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Карандин: на Евротуре штаб сборной должен просмотреть минимум 60—70 игроков

Карандин: на Евротуре штаб сборной должен просмотреть минимум 60—70 игроков
Хоккей / Евротур

Почётный вице-президент ФХР, известный в прошлом хоккейный арбитр Юрий Карандин поделился мнением о составе сборной России на Шведские хоккейные игры.

«Увидел в списке много интересных фамилий. Абсолютно экспериментальную вратарскую линию Бобков — Коновалов — Кочетков, потенциальную первую тройку нападения Кагарлицкий — Шипачёв — Бурдасов, много талантливой молодежи.

Считаю, на четырёх этапах Евротура штаб сборной должен просмотреть минимум 60—70 хоккеистов — в этом призвание турнира. Оценив всех в деле, сможем определить костяк из двух десятков претендентов из КХЛ на чемпионат мира. Еще пять-семь кандидатов будет из НХЛ. И все — вперед, в бой на чемпионате мира, который по уровню становится самым конкурентным хоккейным турниром на планете и не идёт ни в какое сравнение с Евротуром.

Главный сюрприз? Три игрока бронзовой «молодёжки» — Кочетков, Денисенко и Слепец. Особые симпатии — Кириллу Слепцу, воспитаннику хабаровского хоккея, который был капитаном в юниорской команде «Амура», а потом переехал в Ярославль. Ещё месяц назад Слепец вообще не проходил в состав «Локомотива» и играл только в фарм-клубе, а теперь едет в главную команду страны. Восхождение», — цитирует Карандина Russia-Hockey.

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