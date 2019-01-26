Незаменимые для Евротура. Ждать ли их на ЧМ-2019?

Сборная России объявила состав на третий этап Евротура, который пройдёт в Швеции. В нём, наконец-то, есть новые лица, в том числе и те, кого давно хотела увидеть в национальной команде хоккейная общественность.

Но среди тех хоккеистов, которые отправятся в Швецию, оказалось и несколько завсегдатаев сборной образца нынешнего сезона. Защитники Алексей Василевский, Александр Елесин, Виктор Антипин и Андрей Педан, а также форварды Александр Кадейкин и Андрей Кузьменко третью подряд паузу на Евротур проведут в форме главной команды страны.

Кадейкин и Кузьменко — единственные форварды, вызванные на три этапа Евротура

Отметим, что этот факт вовсе не означает обязательного присутствия этих игроков на ЧМ-2019, как раз основу сборной Воробьёв в этот раз решил не вызывать. Но третий подряд турнир в рамках одного сезона – не случайность, очередные смотрины Кадейкина и Ко говорят о том, что Илью Петровича устраивает роль и игра этих хоккеистов в сборной, и они нужны ему как на Кубке первого канала, куда поехали сильнейшие, так и на Шведских играх, состав на которые, прямо скажем, свеж и экспериментален.

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Статистика на двух этапах Евротура: 6 игр, 2 (1+1) очка, «-1»

В «Автомобилисте» брат голкипера «Тампы» является одним из ведущих защитников, постоянно получает от Андрея Мартемьянова большое количество игрового времени (в среднем 17минут 47 секунд) и регулярно выходит в большинстве. Василевский — настоящий универсал, сильные стороны которого в клубе стараются использовать на обеих сторонах площадки. Статистика в «Автомобилисте» у Алексея не самая грандиозная (в 44 матчах 9 (5+4) очков), но нельзя не признать, что в уральской команде воспитанник уфимского хоккея прогрессирует с каждым годом и сейчас Василевский – важная часть лидера Восточной конференции.

Алексей дебютировал в сборной России только в нынешнем сезоне, особенно здорово выглядел Василевский на Кубке Карьяла. Тогда он выходил во второй паре обороны национальной команды, пропустил гол только при пустых воротах, а также проявил себя в спецбригаде большинства. Домашний этап Евротура Василевский провёл совсем не так уверенно, допускал ошибки, но необходимо отметить, что на КПК Илья Воробьёв предоставил Алексею гораздо меньше игрового времени и возможностей проявить себя на льду. Интересно, какую роль сыграет Василевский на играх в Швеции?

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Третий этап Евротура станет очень важным для защитника «Автомобилиста» в плане перспектив поездки на чемпионат мира. Из игроков КХЛ железное место в сборной имеют Никита Нестеров и Владислав Гавриков, хорошие шансы поучаствовать в мировом форуме у Артёма Блажиевского и Василия Токранова, плюс не будем забывать о возможном усилении из-за океана. Василевскому нужно выгрызать своё место в составе, а основными конкурентами для Алексея, очевидно, станут Александр Елесин и Виктор Антипин.

Алексей Василевский Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Александр Елесин

6 игр, 1 (0+1), «+2»

Прорывным получается сезон для защитника «Локомотива» Александра Елесина. Ещё в прошлом чемпионате он провёл несколько матчей в ВХЛ, а сейчас уже главный тренер сборной Илья Воробьёв не может представить состав национальной команды на Евротур без Елесина. Александр – надёжный и свержёсткий защитник, без раздумий идущий в стык с соперником (172 силовых приёма, второе место в лиге), но при этом умеющий сыграть без грязи и в рамках правил. Дмитрий Квартальнов очень ценит Елесина, у него третье игровое время в клубе среди защитников после легионеров Накладала и Кронвалля, и, похоже, что потенциал хоккеиста разглядел не только тренер ярославского клуба.

За два этапа Евротура Елесин не пропустил ни одной встречи, более того, больше Александра на льду находился только Никита Нестеров. Защитник «Локомотива» здорово исполнял свои прямые обязанности, не пропустил ни одной шайбы, а кроме того, стал самым бросающим оборонцем россиян при игре в равных составах. Ещё один успешный турнир Елесина в форме национальной команды, и путёвка в Словакию на чемпионат мира будет у него в кармане.

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Виктор Антипин

5 игр, 0 очков, «+1»

Виктор Антипин прошлым лето вернулся после неудачной пробы сил в НХЛ, и сейчас воспитанник магнитогорского хоккея становится настоящим лидером обороны «Магнитки». Антипин – самый играющий хоккеист уральцев (22 минуты 22 секунды в среднем за матч), ключевой защитник для неравенства и лучший бомбардир команды в своём амплуа. Приходилось слышать мнение, что после возвращения из-за океана Антипин потерял в атакующем потенциале, но цифры говорят об обратном. За 48 матчей текущего сезона Виктор набрал 25 (9+16) очков, и это уже превосходит те показатели, которые были у хоккеиста до командировки в НХЛ в эпоху суперзвена Яна Коваржа.

Однако в сборной от Антипина не ждут атакующих подвигов, этим занимаются другие игроки, и надо сказать, что Виктор уже два раза в сезоне прекрасно переключался с одной роли на другую. В национальной команде он по большей части незаметен, но при этом предельно надёжен и исполнителен. Из пяти своих матчей на Евротуре в четырёх Антипин выходил в паре с Александром Елесиным, и это сочетание оставило весьма приятное впечатление. Если на Шведских играх они вновь выйдут вместе и вновь покажут надёжную игру, то можно будет смело заявлять о появлении в сборной ещё одной сыгранной пары, которая вполне заслуживает поездки на чемпионат мира.

Виктор Антипин Фото: photo.khl.ru

5 игр, 1 (1+0), «0»

Если очередные приглашения в сборную для Елесина, Антипина и Василевского вполне оправданы, то третий подряд вызов Андрея Педана несколько удивляет. Да, в «Ак Барсе» он на хорошем счету, входит в топ-4 обороны, много играет с лидерами казанцев и, как следствие, имеет отличный показатель полезности «+15». Но при этом Педан достаточно много ошибается, теряет позицию и есть стойкое ощущение, что выходи он не с топовыми нападающими в одном звене, показатели его были бы куда хуже.

На первом этапе Евротура Андрей провёл прекрасный стартовый матч с финнами, но затем четвёртая пара обороны сборной, где с Педаном выходил Артём Зуб, стала худшей на турнире. КПК тоже не порадовал надёжной игрой защитника «Ак Барса», он ротировался в четвёртой паре, получал мало игрового времени, но при этом умудрялся результативно ошибаться.

Для чего Педан Илье Воробьёву в третий раз подряд? Главный тренер сборной хочет дать ему шанс поиграть в топ-4 обороны? Или вновь планирует Андрея в четвёртом звене, а то и в числе ближайших резервистов? Посмотрим, но одно можно сказать точно – для поездки Педана на ЧМ-2019 должно случиться что-то экстраординарное.

6 игр, 1 (0+1), «0»

Александра Кадейкина можно смело называть главным открытием сезона для сборной России. Нападающий «Салавата Юлаева», выходящий в клубе в четвёртом звене, упорной работой заслужил дебют в национальной команде, и теперь Илье Воробьёву трудно обойтись без него на этапах Евротура. В уфимской команде Кадейкин, некогда бывший одним из самых перспективных форвардов мытищинского «Атланта», а затем сменивший амплуа бомбардира на тяжёлую обязанность чернорабочего в СКА и «Локомотиве», обрёл второе дыхание, стал приносить пользу на обеих сторонах площадки, а затем продолжил прогрессировать и в сборной.

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На финском этапе Евротура Кадейкин выжигал лёд в звене с Иваном Телегиным и Евгением Кетовым, закрыл лидирующие звенья соперника и пахал в меньшинстве, словом, был важнейшим элементом системы Воробьёва. Звено чеккеров пропустило лишь одну шайбу за три матча, да и то в пустые ворота. Похожая роль была уготована Кадейкину и на Кубке первого канала, но травма Ивана Телегина подняла Александра в более креативное звено к Сергею Плотникову и Сергею Андронову, и Кадейкин проявил себя и там, напомнив всем, что он весьма техничный и умный игрок, а не только бегунок и разрушитель. Александр показал себя универсалом, готовым ради интересов команды сыграть в любом качестве, такие хоккеисты на вес золота. Кадейкин уже имеет отличные шансы на поездку на ЧМ-2019, посмотрим, повысит ли их ещё больше грядущий этап Евротура.

5 игр, 5 (4+1), «+2»

Как обойтись на Шведских играх без лучшего снайпера сборной России на этапах Евротура нынешнего сезона? Андрей Кузьменко в третий раз подряд едет в национальную команду, и хотелось бы уже, наконец, разобраться, что из себя действительно представляет этот хоккеист: стабильностью он не блещет ни в СКА, ни в сборной.

В Санкт-Петербурге Кузьменко сразу получил постоянных партнёров Алексея Бывальцева/Николая Прохоркина и Александра Барабанова, но долго не мог начать регулярно зарабатывать очки, и звено играло как бы без его участия. Тем не менее, на финском этапе Евротура Бывальцев, Кузьменко и Барабанов сыграли в одном сочетании, в двух матчах не показали ничего, зато блеснули в поединке со шведами, а Кузьменко оформил дубль.

Андрей Кузьменко Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Затем форвард освоился в СКА, его поездка на КПК была оправданной, но там Воробьёв выпустил Кузьменко только на две игры, да и то в четвёртое звено к Илье Каблукову и Евгению Кетову. И снова картина повторилась: одна игра у звена получилась блёклой, а в другой Кузьменко взорвался голевым дублем.

С одной стороны, Кузьменко показал себя универсальным нападающим, который может забить, играя с любыми партнёрами. С другой – стабильности молодому форварду явно не хватает. На Шведских играх Илья Воробьёв должен будет решить, есть ли место взрывному, но непостоянному форварду в сборной на чемпионате мира.