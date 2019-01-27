Квартальнов: «Локомотив» слабо провёл первый период, Коновалов дал нам шанс

Главный тренер ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над хоккейным клубом «Сочи» (1:0).



«Была равная игра. Мы слабо провели первый период, проиграли по броскам 3-19, соперник показал как надо играть, идти на ворота. Илья Коновалов дал нам шанс. Нам надо было терпеть, и всё-таки удача к нам пришла. Я сказал ребятам, что таких игр будет очень много, где надо терпеть, держаться», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин.

«Локомотив» одержал шестую победу подряд, одолев «Сочи»

Первые два периода прошли без заброшенных шайб, первую шайбу зрители увидели только на 52-й минуте встречи: нападающий ярославского клуба Егор Аверин поразил ворота Константина Барулина. Больше в матче голов забито не было.