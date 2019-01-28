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ХК «Динамо» М — «Динамо» Р. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
07:20 Мск
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Видеотрансляции матчей КХЛ 28 января доступны на «Чемпионате»

Видеотрансляции матчей КХЛ 28 января доступны на «Чемпионате»
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 28 января, в Континентальной хоккейной лиге будет сыграно пять матчей. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию этих игр.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата КХЛ

Стоимость видеотрансляции — от 50 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить через СМС» или «Купить другим способом» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Видеотрансляции матчей 28 января:

12:00. «Адмирал» — «Амур»
14:30. «Куньлунь» — «Авангард»
19:00. «Северсталь» — «Витязь»
19:30. «Динамо» М — «Динамо» Р
19:30. ЦСКА — «Динамо» Мн.

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