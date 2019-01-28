Видеотрансляции матчей КХЛ 28 января доступны на «Чемпионате»

Сегодня, 28 января, в Континентальной хоккейной лиге будет сыграно пять матчей. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию этих игр.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата КХЛ
Стоимость видеотрансляции — от 50 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить через СМС» или «Купить другим способом» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Видеотрансляции матчей 28 января:
12:00. «Адмирал» — «Амур»
14:30. «Куньлунь» — «Авангард»
19:00. «Северсталь» — «Витязь»
19:30. «Динамо» М — «Динамо» Р
19:30. ЦСКА — «Динамо» Мн.
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