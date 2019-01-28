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Рябков: ЭКГ Коваржа без отклонений, есть вероятность, что он сыграет в Казани

Рябков: ЭКГ Коваржа без отклонений, есть вероятность, что он сыграет в Казани
Хоккей / КХЛ

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал о характере повреждения голкипера команды Якуба Коваржа, получившего травму в матче с «Металлургом».

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«Коваржу в грудь, в область сердца попал очень сильный бросок. Наш вратарь почувствовал дискомфорт и жаловался на небольшое головокружение. Медицинский персонал совместно с сотрудниками скорой помощи на арене провели обследование во время матча, сделали ЭКГ. Никаких отклонений оно не показало. Будем надеяться, что Якуб в ближайшее время сможет играть.

Сыграет ли он с «Ак Барсом», зависит от его самочувствия и от того, что скажут медики. Вероятность того, что он выйдет на игру в Казани, достаточно большая», — сказал Рябков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

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