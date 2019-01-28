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«Амур» разгромил «Адмирал», забросив семь шайб

«Амур» разгромил «Адмирал», забросив семь шайб
Хоккей / КХЛ

«Амур» разгромил «Адмирал» со счётом 7:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл во Владивостоке.

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Исход матча был решён в первом периоде, когда в ворота хозяев влетели три шайбы, авторами которых стали Валентин Пьянов, Виталий Атюшов и Денис Голубев. Во втором игровом отрезке преимущество хабаровчан укрепили Ян Коларж и Томаш Зогорна, отличившийся в меньшинстве. В третьей двадцатиминутке Александр Кузнецов в шестой раз огорчил местных болельщиков, а на последних минутах окончательный счёт установил Никита Камалов, реализовавший большинство.

Хабаровский клуб одержал вторую победу подряд, «моряки» в свою очередь потерпели второе поражение кряду. 31 января «Амур» примет на своей площадке хоккеистов «Куньлунь Ред Стар», «Адмирал» в этот же день будет гостить у минского «Динамо».

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2019, понедельник. 12:00 МСК
Адмирал
Владивосток
0:7
0:3, 0:2, 0:2
Амур
Хабаровск
0:1 – Пьянов (Зогорна) – 02:11 (5x5), 0:2 – Атюшов (Берестенников, Кузнецов) – 03:33 (5x5), 0:3 – Голубев (Лазарев) – 07:39 (5x5), 0:4 – Коларж – 27:20 (5x5), 0:5 – Зогорна (Кондратьев, Лангхамер) – 30:57 (4x5), 0:6 – Кузнецов (Лазарев, Камалов) – 47:18 (5x5), 0:7 – Камалов (Руденков, Пьянов) – 58:21 (5x4)
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