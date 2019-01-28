«Амур» разгромил «Адмирал», забросив семь шайб

«Амур» разгромил «Адмирал» со счётом 7:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл во Владивостоке.



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Исход матча был решён в первом периоде, когда в ворота хозяев влетели три шайбы, авторами которых стали Валентин Пьянов, Виталий Атюшов и Денис Голубев. Во втором игровом отрезке преимущество хабаровчан укрепили Ян Коларж и Томаш Зогорна, отличившийся в меньшинстве. В третьей двадцатиминутке Александр Кузнецов в шестой раз огорчил местных болельщиков, а на последних минутах окончательный счёт установил Никита Камалов, реализовавший большинство.



Хабаровский клуб одержал вторую победу подряд, «моряки» в свою очередь потерпели второе поражение кряду. 31 января «Амур» примет на своей площадке хоккеистов «Куньлунь Ред Стар», «Адмирал» в этот же день будет гостить у минского «Динамо».

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.