Коньков: «Адмирал» не имеет права играть так перед своими болельщиками

Капитан «Адмирала» Сергей Коньков поделился мнением о матче с «Амуром» (0:7).



«Тяжело, конечно, анализировать по горячим следам, но мы не имеем права так играть перед своими болельщиками, не имеем права так играть дома. Хочу извиниться перед нашими болельщиками, потому что трибуны начали заполняться, мы своей игрой доказали, что можем, и победами начали приучать к хорошей игре.



Я думаю, что мы немного переоценили свои возможности и думали, что после удачных игр так будет продолжаться всё время. Где-то успокоились и в игре с «Сибирью», когда проводили вторую игру, были менее злые, менее голодные. Это сказалось и сегодня так же. «Амур» вышел настроенный, злой, с первых смен показал, что будет битва. Так в дерби не имеем права играть. Это полностью наша вина. Мы должны из этой ситуации выбраться, перевернуть её в другую сторону. Пора вставать на путь побед. Надо последние матчи проанализировать, сделать выводы, отдохнуть, перезагрузиться.



Естественно, поражения оставляют неприятный отпечаток, но жизнь продолжается. В наших силах всё это изменить. К тому же у команды и поездка сейчас будет интересная – мы едем в Москву, смена часового пояса. Сейчас главное — восстановиться, привести себя в порядок и настраиваться на будущие игры. Нужно сделать выводы и понять, как дальше двигаться. Мы хотим побеждать и мириться с такой игрой не собираемся», — передаёт слова Конькова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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