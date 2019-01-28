Пять игроков КХЛ попали в заявку сборной Швеции на третий этап Евротура

Сборная Швеция определилась с заявкой на третий этап Евротура – Шведские хоккейные игры. Турнир пройдёт с 7 по 10 февраля.

Календарь Еврохоккейтура-2018/19

Вратари: Магнус Хельберг (СКА), Адам Рейдеборн («Юргорден»);



Защитники: Клас Дальбек (ЦСКА), Йеспер Селлгрен («Лулео»), Филип Хольм («Торпедо»), Виктор Лёв («Йокерит»), Йоэль Перссон («Векшё»), Эмиль Джус («Шелефтео»), Симон Бертильссон («Брюнес»);



Нападающие: Йоким Нюгард, Линус Юханссон, Микаэль Линдквист (все — «Ферьестад»), Йоэль Келлман, Йеспер Боквист (оба — «Брюнес»), Йонатан Давидсон, Якоб Лилья, Якоб Йосефсон, Эмиль Бемстрём (все — «Юргорден»), Исак Лундестрём, Эмиль Ларссон (оба — «Лулео»), Эмиль Сильвегард, Фредрик Хандемарк (оба — «Мальмё»), Деннис Расмуссен («Металлург»), Матиас Броме («Мора»).