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Пять игроков КХЛ попали в заявку сборной Швеции на третий этап Евротура

Пять игроков КХЛ попали в заявку сборной Швеции на третий этап Евротура
Хоккей / Евротур

Сборная Швеция определилась с заявкой на третий этап Евротура – Шведские хоккейные игры. Турнир пройдёт с 7 по 10 февраля.

Календарь Еврохоккейтура-2018/19

Вратари: Магнус Хельберг (СКА), Адам Рейдеборн («Юргорден»);

Защитники: Клас Дальбек (ЦСКА), Йеспер Селлгрен («Лулео»), Филип Хольм («Торпедо»), Виктор Лёв («Йокерит»), Йоэль Перссон («Векшё»), Эмиль Джус («Шелефтео»), Симон Бертильссон («Брюнес»);

Нападающие: Йоким Нюгард, Линус Юханссон, Микаэль Линдквист (все — «Ферьестад»), Йоэль Келлман, Йеспер Боквист (оба — «Брюнес»), Йонатан Давидсон, Якоб Лилья, Якоб Йосефсон, Эмиль Бемстрём (все — «Юргорден»), Исак Лундестрём, Эмиль Ларссон (оба — «Лулео»), Эмиль Сильвегард, Фредрик Хандемарк (оба — «Мальмё»), Деннис Расмуссен («Металлург»), Матиас Броме («Мора»).

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