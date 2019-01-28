Хорошков: «Северсталь» предоставит шанс молодым игрокам

Директор «Северстали» Михаил Хорошков рассказал, что клуб планирует предоставить возможности молодым хоккеистам. В команде уже дебютировал 19-летний воспитанник местной школы Герман Грачёв.



«Шанс молодёжи будет предоставлен — не только Грачёву. Может быть, в конце этого сезона или летом на предсезонных играх дадим им возможность проявить себя. А там всё будет зависеть от самих ребят», — цитируют Хорошкова «Известия».



«Северсталь» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. В 53 матчах команда набрала 40 очков, отставание от зоны плей-офф составляет 13 очков. Ближайший матч подопечные Андрея Разина проведут сегодня, 28 января, с «Витязем». Игра пройдёт в Череповце и начнётся в 19:00 мск.

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