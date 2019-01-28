КХЛ дисквалифицировала на один матч форварда «Торпедо» Данила Веряева

Нападающий «Торпедо» Данил Веряев пропустит ближайший матч команды в Континентальной хоккейной лиге. 20-летний форвард дисквалифицирован на одну игру за свои действия в матче с «Нефтехимиком» (1:3).



«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Торпедо» Данила Веряева наказание по п. 1.11 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — гласит заявление на официальном сайте КХЛ.

Посмотреть видео удаления Веряева можно на официальном сайте КХЛ.



В этом сезоне форвард провёл 54 матча в регулярном чемпионате. На его счету пять заброшенных шайб и 13 голевых передач. Ближайший матч в КХЛ «автозаводцы» проведут 1 февраля с «Локомотивом».