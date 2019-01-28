Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
ХК «Динамо» М — «Динамо» Р. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
07:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

КХЛ дисквалифицировала на один матч форварда «Торпедо» Данила Веряева

КХЛ дисквалифицировала на один матч форварда «Торпедо» Данила Веряева
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Торпедо» Данил Веряев пропустит ближайший матч команды в Континентальной хоккейной лиге. 20-летний форвард дисквалифицирован на одну игру за свои действия в матче с «Нефтехимиком» (1:3).

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Торпедо» Данила Веряева наказание по п. 1.11 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — гласит заявление на официальном сайте КХЛ.

Посмотреть видео удаления Веряева можно на официальном сайте КХЛ.

В этом сезоне форвард провёл 54 матча в регулярном чемпионате. На его счету пять заброшенных шайб и 13 голевых передач. Ближайший матч в КХЛ «автозаводцы» проведут 1 февраля с «Локомотивом».

Борьба за удобного соперника по плей-офф. Превью недели КХЛ
Рижское «Динамо» и «Нефтехимик» постараются вмешаться в состав кубковых восьмёрок.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент