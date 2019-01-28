ХК «Сочи» вернул Александра Полунина из ВХЛ

Хоккейный клуб «Сочи» вернул нападающего Александра Полунина из фарм-клуба «Рязань», информирует официальный сайт черноморской команды.



За время командировки в стан «горожан» Александр Полунин успел провести две игры, в которых набрал один результативный балл за голевую передачу. 21-летний Полунин в 46 матчах текущего чемпионата КХЛ отметился 11 (3+8) баллами при показателе полезности «–11».



В то же время выступления за «Рязань» продолжают другие игроки «Сочи»: вратарь Пётр Кочетков, нападающие Кирилл Капустин, Вадим Хлопотов и Кирилл Беляев.



Также сообщается, что в список травмированных отправлен нападающий Денис Мосалёв.



Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19