ЦСКА — «Динамо» Мн: гости сделали только 11 бросков в створ

Московский ЦСКА на домашней площадке взял верх над минским «Динамо», встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 ОТ. Команда Андрея Сидоренко длительное время лидировала в счёте и заработала один балл в таблицу, хотя за весь матч сделала только 11 бросков в створ ворот «армейцев».

ЦСКА в овертайме обыграл минское «Динамо, у Капризова — дубль

Первый период прошёл без голов, во втором гости из Беларуси сумели забить дважды: заброшенные шайбы на свой счёт записали Евгений Лисовец и Евгений Ковыршин. На 44-й минуте московский коллектив сократил отставание в счёте усилиями Кирилла Капризова. На 58-й минуте равновесие на табло восстановил гол защитника «армейцев» Михаила Науменкова. В овертайме победу подопечным Игоря Никитина принёс точный бросок Капризова, оформившего дубль.