Анкипанс: рассчитываем на хорошее количество очков с Минском и «Слованом»

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (2:3).



«Пропустили не самые хорошие голы после вбрасываний. Надо будет разбираться с этим, анализировать. Некоторые игроки команды из-за напряжения не выдерживают накала игры. В целом хорошо боролись, самоотдача была на уровне. Надо собираться и двигаться дальше. Много игр ещё есть, чтобы заработать много очков.



У нас осталось по две игры со «Слованом» и Минском. Это команды нашего уровня. Можем рассчитывать на большое количество очков. Виделль может сыграть в следующей игре, но шансы 50 на 50. К игре с минским «Динамо» он уже точно будет готов», — передаёт слова Анкипанса корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Московское «Динамо» одержало волевую победу над рижским «Динамо»