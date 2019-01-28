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ХК «Динамо» М — «Динамо» Р. Платная прямая трансляция
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Московское «Динамо» одержало волевую победу над рижским «Динамо»

Московское «Динамо» одержало волевую победу над рижским «Динамо»
Хоккей / КХЛ

Московское «Динамо» на домашней площадке оказалось сильнее «Динамо» из Риги, матч завершился со счётом 3:2. Бело-голубые впервые одолели латвийский клуб в текущем сезоне, ранее проиграв три матча с рижанами.

Счёт был открыт на 13-й минуте: гол в актив записал нападающий команды гостей Брэндон Макмиллан. Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Кристапс Зиле и Дмитрий Моисеев. На 43-й минуте подопечные Владимира Крикунова сравняли счёт усилиями Владислава Ефремова, и почти сразу москвичи вышли вперёд благодаря голу Микса Индрашиса, ставшего победным.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2019, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
3:2
0:1, 1:1, 2:0
Динамо Р
Рига
0:1 – Макмиллан (Дарзиньш, Майоне) – 12:50 (5x4), 0:2 – Зиле (Мейя, Батня) – 21:53 (5x5), 1:2 – Моисеев (Мозер, Миронов) – 34:20 (5x5), 2:2 – Ефремов (Хиетанен, Чайковски) – 42:47 (5x5), 3:2 – Индрашис (Кагарлицкий, Волков) – 43:17 (5x5)
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