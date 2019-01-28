Московское «Динамо» одержало волевую победу над рижским «Динамо»

Московское «Динамо» на домашней площадке оказалось сильнее «Динамо» из Риги, матч завершился со счётом 3:2. Бело-голубые впервые одолели латвийский клуб в текущем сезоне, ранее проиграв три матча с рижанами.



Счёт был открыт на 13-й минуте: гол в актив записал нападающий команды гостей Брэндон Макмиллан. Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Кристапс Зиле и Дмитрий Моисеев. На 43-й минуте подопечные Владимира Крикунова сравняли счёт усилиями Владислава Ефремова, и почти сразу москвичи вышли вперёд благодаря голу Микса Индрашиса, ставшего победным.