«Питтсбург» обменял защитника Олексяка в «Даллас»

Клубы Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» и «Даллас Старз» совершили обмен, информирует официальный сайт «звёзд». В стан «Далласа» перешёл защитник Джейми Олексяк, взамен «пингвины» получили право выбора в четвёртом раунде драфта 2019 года.



Олексяк защищал цвета «Питтсбурга» после обмена из «Далласа» в сезоне-2017/18, всю предыдущую карьеру он провёл в стане «звёзд». 26-летний канадский хоккеист в текущем регулярном чемпионате НХЛ принял участие в 36 встречах, сумев записать в актив 11 (4+7) баллов при показателе полезности «+5» и 37 минутах штрафного времени. В среднем Олексяк проводил на площадке около 16 минут за матч.



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