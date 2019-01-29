Картер Харт установил рекорд «Филадельфии» в возрасте до 21 года

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Филадельфия Флайерз» на домашнем льду обыграл «Виннипег Джетс» — 3:1.

Вратарь «Филадельфии» Картер Харт одержал победу. 20-летний канадец отразил 31 бросок из 32. Эта победа стала для него седьмой в нынешнем сезоне, причём четыре из них были одержаны подряд. Харт – первый вратарь в истории «Филадельфии» с такой победной серией в возрасте до 21 года.

В НХЛ за последние 20 лет это пятый такой случай – ранее подобные серии были у Дэна Блэкберна («Нью-Йорк Рейнджерс», 2001/02), Кари Лехтонена («Атланта Трэшерз», 2003/04), Кэри Прайса («Монреаль Канадиенс», 2007/08) и Стива Мэйсона («Коламбус Блю Джекетс», 2008/09).

«Филадельфия» одержала четвёртую победу подряд и поднялась на 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 46 очков. «Виннипег» (64) – третий на Западе.