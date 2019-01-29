Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
07:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Хохряков и Гарипов внесены в список травмированных КХЛ, Кольцов выбыл на месяц

Хохряков и Гарипов внесены в список травмированных КХЛ, Кольцов выбыл на месяц
Хоккей / КХЛ

Защитники «Автомобилиста» Кирилл Кольцов и Михаил Мамкин помещены в список травмированных до 27 февраля, сообщается в пресс-релизе Континентальной хоккейной лиги.

В этом сезоне 35-летний Кольцов сделал 2 результативные передачи в 9 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности "+2". 28-летний Мамкин отметился 8 (1+7) очками в 44 играх «регулярки», заработав полезность "+16".

Нападающий «Салавата Юлаева» Пётр Хохряков не сможет помочь уфимской команде в игре с «Йокеритом». Хохряков выбыл из строя до 1 февраля. «Ак Барс» отправил в лазарет вратаря Эмиля Гарипова. Он не вернётся на лёд до 5 февраля. Защитник магнитогорского «Металлурга» Виктор Антипин из-за повреждения пропустит игру со СКА.

Станислав Галимов и Александр Кучерявенко внесены в список травмированных КХЛ
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент