Хохряков и Гарипов внесены в список травмированных КХЛ, Кольцов выбыл на месяц

Защитники «Автомобилиста» Кирилл Кольцов и Михаил Мамкин помещены в список травмированных до 27 февраля, сообщается в пресс-релизе Континентальной хоккейной лиги.

В этом сезоне 35-летний Кольцов сделал 2 результативные передачи в 9 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности "+2". 28-летний Мамкин отметился 8 (1+7) очками в 44 играх «регулярки», заработав полезность "+16".

Нападающий «Салавата Юлаева» Пётр Хохряков не сможет помочь уфимской команде в игре с «Йокеритом». Хохряков выбыл из строя до 1 февраля. «Ак Барс» отправил в лазарет вратаря Эмиля Гарипова. Он не вернётся на лёд до 5 февраля. Защитник магнитогорского «Металлурга» Виктор Антипин из-за повреждения пропустит игру со СКА.