Заха обыграл Малкина, держа клюшку одной рукой

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду уступил «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:6.

Украшением матча стал гол форварда «дьяволов» Брайана Бойла. Американский нападающий воспользовался передачей Павла Захи, который ранее красиво обыграл Евгения Малкина. В момент обыгрыша чешский форвард держал клюшку одной рукой.

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На счету российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина результативная передача, показатель полезности «-1», бросок в створ и два силовых приёма за 18.07 на льду (6.57 – в большинстве). Суммарный показатель полезности Малкина достиг отметки в "-20". Евгений вышел на третье место в списке худших игроков НХЛ по этому показателю. Лидерами рейтинга являются форвард «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо ("-23") и защитник «пантер» Майк Мэтисон ("-21"). Малкин делит третье место с защитником «Ванкувер Кэнакс» Эриком Гудбрансоном.