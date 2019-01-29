Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
07:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Заха обыграл Малкина, держа клюшку одной рукой

Заха обыграл Малкина, держа клюшку одной рукой
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду уступил «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:6.

Украшением матча стал гол форварда «дьяволов» Брайана Бойла. Американский нападающий воспользовался передачей Павла Захи, который ранее красиво обыграл Евгения Малкина. В момент обыгрыша чешский форвард держал клюшку одной рукой.

Видео также можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

На счету российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина результативная передача, показатель полезности «-1», бросок в створ и два силовых приёма за 18.07 на льду (6.57 – в большинстве). Суммарный показатель полезности Малкина достиг отметки в "-20". Евгений вышел на третье место в списке худших игроков НХЛ по этому показателю. Лидерами рейтинга являются форвард «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо ("-23") и защитник «пантер» Майк Мэтисон ("-21"). Малкин делит третье место с защитником «Ванкувер Кэнакс» Эриком Гудбрансоном.

Евгений Малкин вошёл в тройку худших игроков НХЛ по показателю полезности
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент