Пять игроков из КХЛ вошли в состав сборной Чехии на Шведские хоккейные игры

Сборная Чехии определилась с заявкой на третий этап Евротура – Шведские хоккейные игры. Турнир пройдёт с 7 по 10 февраля. В состав команды Милоша Ржиги вошли пять представителей Континентальной хоккейной лиги.

Календарь Еврохоккейтура-2018/19

Вратари: Патрик Бартошак, Шимон Грубец;

Защитники: Милан Доудера, Марек Грбас («Амур»), Якуб Крейчик, Томаш Кундратек, Ондржей Немец, Адам Полашек («Нефтехимик»), Ян Штенцель, Ондржей Витасек («Куньлунь Ред Стар»), Петр Заморски;

Нападающие: Михал Бирнер, Томаш Филиппи, Милан Гулаш, Петр Голик, Роман Горак, Радек Коближек, Ян Коварж, Марек Квапил, Радан Ленц, Иржи Секач («Ак Барс»), Матей Странски, Мартин Затович, Патрик Здрахал, Гинек Зогорна, Томаш Зогорна («Амур»).