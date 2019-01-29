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Защитник «Далласа» Мето выбыл до конца сезона

Защитник «Далласа» Мето выбыл до конца сезона
Хоккей / НХЛ

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» Марк Мето выбыл до конца текущего сезона из-за травмы колена, информирует официальный сайт команды. 33-летнему хоккеисту пришлось сделать операцию по исправлению дефектов хряща, теперь ему предстоит длительный период восстановления.

Последний матч в регулярном чемпионате Мето провёл 2 ноября, вскоре у игрока было обнаружено воспаление колена.

За девять матчей чемпионата-2018/19 опытный защитник не сумел записать в актив очки, заработав показатель полезности «-3» при 6 минутах штрафного времени. В среднем Мето проводил на площадке около 17 минут за встречу.

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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