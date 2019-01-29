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«Сибирь» взяла верх над «Барысом» в овертайме

«Сибирь» взяла верх над «Барысом» в овертайме
Хоккей / КХЛ

В Новосибирске местная «Сибирь» оказалась сильнее астанинского «Барыса», встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1 ОТ.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, счёт был открыт на 33-й минуте: после добивания голом отметился нападающий «Сибири» Джордан Карон. Подопечным Андрея Скабелки удалось сравнять счёт на 55-й минуте благодаря броску защитника Максима Семёнова. Остаток основного времени прошёл без голов, а в овертайме победу команде хозяев принёс гол Жильбера Брюле.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2019, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
2:1
0:0, 1:0, 0:1, 1:0
Барыс
Астана
1:0 – Карон (Принс) – 32:43 (5x5), 1:1 – Семёнов – 54:19 (5x5), 2:1 – Брюле (Тейлор) – 60:44 (3x3)

Посмотреть видео заброшенных шайб и опасных моментов прошедшей встречи можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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