«Сибирь» взяла верх над «Барысом» в овертайме

В Новосибирске местная «Сибирь» оказалась сильнее астанинского «Барыса», встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1 ОТ.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, счёт был открыт на 33-й минуте: после добивания голом отметился нападающий «Сибири» Джордан Карон. Подопечным Андрея Скабелки удалось сравнять счёт на 55-й минуте благодаря броску защитника Максима Семёнова. Остаток основного времени прошёл без голов, а в овертайме победу команде хозяев принёс гол Жильбера Брюле.

Посмотреть видео заброшенных шайб и опасных моментов прошедшей встречи можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19