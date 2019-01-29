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«Салават Юлаев» потерпел поражение от «Йокерита»

«Салават Юлаев» потерпел поражение от «Йокерита»
Хоккей / КХЛ

В Уфе местный «Салават Юлаев» уступил финскому «Йокериту», встреча завершилась со счётом 1:4. Подопечные Николая Цулыгина проиграли три из последних пяти матчей.

Счёт был открыт на 12-й минуте встречи: заброшенную шайбу на свой счёт записал нападающий финского коллектива Сакари Маннинен. На 36-й минуте равновесие на табло восстановил форвард «Салавата» Йоонас Кемппайнен, но вскоре гости вновь вышли вперёд благодаря голу Никласа Йенсена. На 48-й минуте «Йокерит» упрочил преимущество усилиями Петера Регина. В концовке в пустые ворота «Салавата» забил Марко Анттила.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2019, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
1:4
0:1, 1:1, 0:2
Йокерит
Хельсинки
0:1 – Маннинен (Мозес, Грант) – 11:55 (5x5), 1:1 – Кемппайнен (Ларсен, Хартикайнен) – 35:22 (5x5), 1:2 – Йенсен (Мозес, Маннинен) – 37:14 (5x5), 1:3 – Грант (Регин, О'Нилл) – 47:23 (5x5), 1:4 – Анттила (Лепистё) – 59:27 (en)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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