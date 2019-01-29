«Салават Юлаев» потерпел поражение от «Йокерита»

В Уфе местный «Салават Юлаев» уступил финскому «Йокериту», встреча завершилась со счётом 1:4. Подопечные Николая Цулыгина проиграли три из последних пяти матчей.



Счёт был открыт на 12-й минуте встречи: заброшенную шайбу на свой счёт записал нападающий финского коллектива Сакари Маннинен. На 36-й минуте равновесие на табло восстановил форвард «Салавата» Йоонас Кемппайнен, но вскоре гости вновь вышли вперёд благодаря голу Никласа Йенсена. На 48-й минуте «Йокерит» упрочил преимущество усилиями Петера Регина. В концовке в пустые ворота «Салавата» забил Марко Анттила.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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