Яндач: могу только похвалить «Металлург» за ровную игру со СКА

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач подвёл итоги встречи с петербургским СКА (1:3).

«Могу только похвалить нашу команду, потому что была ровная игра с таким соперником. Много ошибок сегодня сделали, а соперник эффективно сыграл и победил. Все равно хотел бы похвалить нашу команду.



Бирюков? Травму получил. Насколько серьёзную? Пока не знаю.



Непростая полоса? Такой календарь, его не изменить. Знаем об этом, много таких отрезков, с играми день за днём, было. Завтра отдохнем, переместимся в Москву, и будет тяжелый матч, но думаю, что команда к этому готова», — приводит слова специалиста официальный сайт команды из Магнитогорска.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»