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Яндач: могу только похвалить «Металлург» за ровную игру со СКА

Яндач: могу только похвалить «Металлург» за ровную игру со СКА
Хоккей / КХЛ

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач подвёл итоги встречи с петербургским СКА (1:3).

«Могу только похвалить нашу команду, потому что была ровная игра с таким соперником. Много ошибок сегодня сделали, а соперник эффективно сыграл и победил. Все равно хотел бы похвалить нашу команду.

Бирюков? Травму получил. Насколько серьёзную? Пока не знаю.

Непростая полоса? Такой календарь, его не изменить. Знаем об этом, много таких отрезков, с играми день за днём, было. Завтра отдохнем, переместимся в Москву, и будет тяжелый матч, но думаю, что команда к этому готова», — приводит слова специалиста официальный сайт команды из Магнитогорска.

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