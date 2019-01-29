Экс-форвард СКА и «Амура» приостановил игровую карьеру из-за родов жены

Финский нападающий Теэму Рамстедт приостановил игровую карьеру, информирует финское издание Ramu.fi. Хоккеист решил временно отказаться от выступлений из-за досрочных родов жены и необходимости ухода за ней и детьми.



31-летний хоккеист в прошлом сезоне выступал за братиславский хоккейный клуб «Слован», однако провёл только два матча и не набрал очков. Ранее также выступал в хабаровском «Амуре» и петербургском СКА. В Континентальной хоккейной лиге нападающий записал на свой счёт 34 (10+24) очка в 74 играх.



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