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«Автомобилист» впервые в сезоне одолел «Ак Барс»

«Автомобилист» впервые в сезоне одолел «Ак Барс»
Хоккей / КХЛ

Казанский «Ак Барс» на домашней площадке уступил «Автомобилисту» из Екатеринбурга, встреча завершилась в серии буллитов со счётом 1:2 Б. Подопечные Андрея Мартемьянова впервые в сезоне обыграли казанский клуб, проиграв две предыдущих игры.

Счёт в матче был открыт на 17-й минуте: заброшенной шайбой отметился нападающий команды гостей Анатолий Голышев. В концовке первого периода счёт сравнял форвард «Ак Барса» Роб Клинкхаммер. Оставшаяся часть основного времени и овертайм прошли без голов, а в серии буллитов сильнее оказалась команда гостей, победный буллит реализовал Дэн Секстон.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2019, вторник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
1:2
1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 – Голышев (Василевский) – 16:58 (5x4), 1:1 – Клинкхаммер (Ландер, Секач) – 19:57 (5x4), 1:2 – Секстон – 65:00 ( ПБ)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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