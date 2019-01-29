«Автомобилист» впервые в сезоне одолел «Ак Барс»

Казанский «Ак Барс» на домашней площадке уступил «Автомобилисту» из Екатеринбурга, встреча завершилась в серии буллитов со счётом 1:2 Б. Подопечные Андрея Мартемьянова впервые в сезоне обыграли казанский клуб, проиграв две предыдущих игры.



Счёт в матче был открыт на 17-й минуте: заброшенной шайбой отметился нападающий команды гостей Анатолий Голышев. В концовке первого периода счёт сравнял форвард «Ак Барса» Роб Клинкхаммер. Оставшаяся часть основного времени и овертайм прошли без голов, а в серии буллитов сильнее оказалась команда гостей, победный буллит реализовал Дэн Секстон.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19