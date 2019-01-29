Буцаев: во втором периоде не были похожи на команду, играющую в хоккей

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев поделился впечатлениями от проигрыша в домашнем матче с хоккейным клубом «Сочи» (0:1).



«Соглашусь с коллегой, действительно, у нас лучшим игроком сегодня был вратарь. Во втором периоде наша команда не была похожа на команду, которая играет в хоккей. Что-то мы смогли создать в первом периоде, в третьем пытались, перейдя в игру в три звена. Но этого было недостаточно», — приводит слова специалиста официальный сайт команды.

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Первый период прошёл без заброшенных шайб, первый гол зрители увидели на 25-й минуте: точный бросок на свой счёт записал форвард команды гостей Дамир Рахимуллин. Шайба стала единственной в матче. Шат-аут записал на свой счёт голкипер ХК «Сочи» Константин Барулин.