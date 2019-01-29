«Миннесота» подписала новый контракт со Стэлоком на $ 2,35 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» подписал новый контракт с голкипером Алексом Стэлоком, информирует официальный сайт команды. Соглашение подписано на трёхлетний срок, зарплата за сезон — $ 785 тыс.



В 14 матчах текущего регулярного чемпионата 31-летний вратарь одержал шесть побед при коэффициенте надёжности 2,92 и 89,4% отражённых бросков. 6 декабря Стэлок в игре с «Калгари Флэймз» провёл 100-й матч в НХЛ и стал седьмым вратарем родом из Миннесоты, достигшим такой отметки.



Уроженец Сент-Пола провел в НХЛ 106 матчей (81 — в старте) в составе «Сан-Хосе Шаркс» и «Уайлд». Он был выбран «Сан-Хосе» в четвертом раунде драфта 2005 года.



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