«Виннипег Джетс» победил «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 4:3 Б (1:2, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

Нападающий «Джетс» Марк Шайфли отметился двумя результативными передачами, благодаря чему достиг отметки в 60 очков за регулярный сезон. Канадский форвард стал вторым игроком «Виннипега», кому покорилось это достижение в нынешнем чемпионате. Ранее 60-очковый рубеж разменял капитан «реактивщиков» Блейк Уилер (62 очка).

Уилер и Шайфли повторили достижение «Виннипега» 34-летней давности, став первой связкой в истории клуба, преодолевшей отметку в 60 баллов. В сезоне-1984/85 это удалось сделать Дэйлу Хауэрчаку (80) и Полу Маклину (72).

Под историей «Виннипег Джетс» подразумевается история команды с этим названием. «Виннипег» выступал в НХЛ вплоть до 1996 года, после чего команда переехала в Финикс. В 2011 году «Джетс» вернулись в НХЛ после переезда в город «Атланты Трэшерз».