Дубль Коннора за 34 секунды и две эффектные драки — в обзоре победы «Джетс»

«Виннипег Джетс» победил «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 4:3 Б (1:2, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0). Главным героем встречи стал форвард «Виннипега» Кайл Коннор, в активе которого дубль и победный буллит. Вратарь «Джетс» Коннор Хеллебайк совершил 36 сейвов.

Незадолго до завершения второго периода состоялись две драки. Сначала Адам Лаури подрался с Кеваном Миллером, а через 29 секунд Брэндон Танев подрался с Трентом Фредериком.

Видеообзор самых ярких моментов матча доступен на «Чемпионате».

Нападающий «Джетс» Марк Шайфли отметился двумя результативными передачами, благодаря чему достиг отметки в 60 очков за регулярный сезон. Канадский форвард стал вторым игроком «Виннипега», кому покорилось это достижение в нынешнем чемпионате. Ранее 60-очковый рубеж разменял капитан «реактивщиков» Блейк Уилер (62 очка).