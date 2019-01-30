5 голов в ворота Бобровского и 2 передачи Панарина — в обзоре матча «Коламбуса»

«Баффало Сэйбрз» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и закончилась со счётом 5:4 (3:1, 1:3, 1:0) в пользу гостей. Это поражение стало для «Блю Джекетс» третьим кряду.



По два балла в составе победителей набрали: Эван Родригес (1+1), Конор Шири (1+1), Расмус Далин (0+2) и Зак Богосян (0+2). Вратарь гостей Картер Хаттон совершил 33 сейва.

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 22 минуты 12 секунд, нанёс три броска в створ ворот и отметился двумя голевыми передачами. Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 34.

Видеообзор самых ярких моментов доступен на «Чемпионате».