Нападающий «Сибири» Владимир Первушин выбыл из строя до конца «регулярки»

Нападающий «Сибири» Владимир Первушин выбыл из строя на месяц, сообщает пресс-служба новосибирского клуба в «Твиттере». Таким образом, хоккеист пропустит оставшуюся часть регулярного сезона. Игрок получил повреждение верхней части тела во время матча с «Барысом» (2:1 ОТ).

В этом сезоне Первушин провёл 42 матча в регулярном чемпионате КХЛ. На счету 32-летнего нападающего шесть заброшенных шайб и четыре результативные передачи при показателе полезности «+2» и 20 минутах штрафного времени.

«Сибирь» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В 54 матчах новосибирский клуб набрал 48 очков, отставание от зоны плей-офф составляет пять очков. Завтра, 31 января, подопечные Александра Андриевского встретятся с «Йокеритом».

Ранее «Сибирь» до конца сезона потеряла защитника Константина Алексеева.