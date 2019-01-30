Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Северсталь» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
07:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Нападающий «Сибири» Владимир Первушин выбыл из строя до конца «регулярки»

Нападающий «Сибири» Владимир Первушин выбыл из строя до конца «регулярки»
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Сибири» Владимир Первушин выбыл из строя на месяц, сообщает пресс-служба новосибирского клуба в «Твиттере». Таким образом, хоккеист пропустит оставшуюся часть регулярного сезона. Игрок получил повреждение верхней части тела во время матча с «Барысом» (2:1 ОТ).

В этом сезоне Первушин провёл 42 матча в регулярном чемпионате КХЛ. На счету 32-летнего нападающего шесть заброшенных шайб и четыре результативные передачи при показателе полезности «+2» и 20 минутах штрафного времени.

«Сибирь» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В 54 матчах новосибирский клуб набрал 48 очков, отставание от зоны плей-офф составляет пять очков. Завтра, 31 января, подопечные Александра Андриевского встретятся с «Йокеритом».

Ранее «Сибирь» до конца сезона потеряла защитника Константина Алексеева.

Защитник «Сибири» Константин Алексеев выбыл из строя до конца сезона
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент