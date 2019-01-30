Объявлен состав сборной России U17 для подготовки к Турниру четырёх наций

Юниорская сборная России U17 (игроки до 17 лет) приступила к подготовке к Турниру четырёх наций информирует официальный сайт ФХР. Турнир пройдёт с 5 по 8 февраля в Швеции.

Вратари: Егор Гуськов («Локомотив»), Платон Задорожный («Спартак»), Егор Наумов («Локомотив»).



Защитники: Рауль Акмальдинов («Локомотив»), Семен Буйван, Андрей Гусев (оба — «Металлург» Мг), Алексей Варенник («Сибирь»), Вячеслав Горшунов («Витязь»), Дмитрий Костенко («Ладья»), Александр Любчич («Ак Барс»), Степан Мысляев («Трактор»), Матвей Старцев («Русь» М), Илья Шигаев («Югра»).



Нападающие: Александр Агапов («Дизель»), Максим Быков («Ирбис»), Егор Верхорубов, Дмитрий Овчинников (оба — «Сибирь»), Семен Демидов («Витязь»), Артём Дидковский («Бульдоги» СПб), Данил Авершин («Спартак»), Александр Катаев, Кирилл Танков (оба — «СКА-Варяги»), Дмитрий Константинов («Русь» М), Кирилл Кручинин («Ак Барс»), Владимир Машков («Авангард»), Степан Стешенко («Ладья»), Сергей Шамшурин (ЦСКА), Еремей Шумилин («Трактор»).