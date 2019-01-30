Рясенский стал третьим защитником, внесённым «Трактором» в список травмированных

Защитник «Трактора» Евгений Рясенский помещён в список травмированных до 11 февраля, сообщается в пресс-релизе Континентальной хоккейной лиги.

В этом сезоне 31-летний Рясенский сделал 1 результативную передачу в 15 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности "-10". В среднем за матч опытный защитник проводил на льду 18 минут 27 секунд.

Рясенский стал третьим защитником, внесённым «Трактором» в список травмированных. Ранее команда Алексея Тертышного потеряла Александра Шинина и Никиту Никитина.

Рясениский получил повреждение в матче с магнитогорском «Металлургом». В безобидной ситуации вратарь челябинского клуба Александр Судницин попытался выбросить шайбу, но попал в Рясенского, после чего игровой снаряд залетел в пустые ворота.