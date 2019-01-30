Самсонов: у Свечникова есть не только талант. Его отличает любовь к хоккею

Тренер «Каролины Харрикейнз» по развитию нападающих Сергей Самсонов поделился мнением о прогрессе Андрея Свечникова и сравнил его первый сезон в НХЛ со своим.

«Начал я, как и Андрей, в третьем звене, то есть огромных минут не было. Мне повезло, что «Бостон» тогда взял Дмитрия Христича, и нас поставили вместе. Дима к тому времени достаточно долго поиграл в НХЛ, чтобы мне где-то помочь. Так получилось, что во второй половине сезона я стал играть больше, мне стали больше доверять. Определённые совпадения с Андреем, конечно, присутствуют. Может быть, он не получает первое большинство, но всё равно выходит на него играть.

У Андрея есть не только талант. Чем он отличается от многих своих сверстников – не от всех, конечно, – у него есть любовь к хоккею. В Мичигане я наблюдаю за его братом Евгением и знаю, как он относится к работе. Меня не удивляет, что у Андрея такие же взгляды на хоккей. Я наслышался от наших тренеров рассказов, когда его выгоняли с катка, когда пора было идти домой, а он стоял и бросал шайбу. Он живёт хоккеем, а это очень важно. Если у человека есть сочетание таланта и такого отношения к своей работе, ничего невозможного для него не существует», – цитирует Самсонова официальный сайт НХЛ.