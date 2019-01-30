Бутузов: в «Адмирале» не должны обращать внимание на перелёты, знали, куда едем

Нападающий «Адмирала» Владимир Бутузов рассказал о своей результативности, историческом поражении в дальневосточном дерби, а также поведал, как проводит время в многочисленных перелётах.

«В этом сезоне получил больше доверия, у меня увеличилось игровое время, появилась уверенность. От этого, наверное, и результат. Мы не должны искать какую-то мотивацию, это наша работа. Все — профессионалы. Мы должны выходить биться, стараться побеждать каждую игру, радовать своих болельщиков.

Поражение в матче с «Амуром»? Провели очень плохую игру, даже не знаю, с чем это связано. Мы не имеем права так играть, тем более при своих болельщиках. Проведём работу, сделаем выводы. Пусть эта игра послужит нам уроком.

Затяжные перелёты? Конечно, тяжеловато столько летать, но мы не должны обращать на это внимание. Знали, куда едем. Должны выходить и делать свою работу. Во время полёта в основном смотрю сериалы и сплю. Не люблю читать», — цитирует Бутузова официальный сайт КХЛ.