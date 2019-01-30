«Сибирь» продлила контракт с нападающим Владимиром Первушиным

«Сибирь» подписала новый контракт с нападающим Владимиром Первушиным. По информации пресс-службы новосибирского клуба, соглашение продлено на два сезона.



В этом сезоне Первушин провёл 42 матча в регулярном чемпионате КХЛ. На счету 32-летнего нападающего шесть заброшенных шайб и четыре результативные передачи при показателе полезности «+2» и 20 минутах штрафного времени. Ранее стало известно, что хоккеист выбыл из строя до конца регулярного чемпионата.



«Сибирь» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В 54 матчах новосибирский клуб набрал 48 очков, отставание от зоны плей-офф составляет пять очков. Завтра, 31 января, подопечные Александра Андриевского встретятся с «Йокеритом».

Нападающий «Сибири» Владимир Первушин выбыл из строя до конца «регулярки»