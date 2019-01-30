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Тертышный: «Трактору» не хватило агрессии перед воротами «Витязя»

Тертышный: «Трактору» не хватило агрессии перед воротами «Витязя»
Хоккей / КХЛ

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный подвёл итоги встречи с «Витязем» (2:3).

«Я думаю, достаточно равная была игра. Опять же, в первом периоде соперник начал более активно, потом мы перехватили инициативу, забили хорошие голы. Второй период начали неважно, с меньшинства, но смогли выстоять, перевести игру в зону соперника. Были моменты, надо было забивать. В третьем периоде постарались исправить ситуацию, перешли на игру в три звена, но немножко не хватило агрессии перед воротами. Соперника — с победой», — передаёт слова Тертышного корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв.

«Трактор» потерпел третье поражение в последних четырёх матчах, «Витязь» одержал вторую победу в последних трёх играх.

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