Боченски: сейчас у «Барыса» непростой календарь, много длинных перелётов

Нападающий астанинского «Барыса» Брэндон Боченски прокомментировал поражение от «Сибири» (1:2 ОТ) и поделился ожиданиями от матча со СКА.

«Мы чуть-чуть устали из-за последних игр, поэтому не всё получилось в Новосибирске. Мы слишком сильно пытались забить первый гол и допустили ошибки. Играли неплохо, но, естественно, не можем быть довольны, что набрали только одно очко.

Игра против СКА будет сложная. Мы должны подготовиться физически — нужна энергия. Надеемся, что сумеем порадовать полные трибуны нашей арены. Но сейчас у нас непростой календарь: мы совершаем много длинных перелётов, чередуются игры на Западе и Востоке», — приводят слова Боченски «Известия».

Матч «Барыс» — СКА состоится сегодня, 31 января, в Астане на стадионе «Барыс-Арена». Начало встречи — 16:30 мск.