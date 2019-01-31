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«Питтсбург» обыграл «Тампу», у Малкина – 2 передачи, у Кучерова — 1

«Питтсбург» обыграл «Тампу», у Малкина – 2 передачи, у Кучерова — 1
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:2.

«Пингвины» повели с комфортным преимуществом в три шайбы уже к середине первого периода. Отличились Райли Шихан, Фил Кессел и Сидни Кросби. В стартовом игровом отрезке хозяева нанесли лишь пять бросков. Во втором периоде при игре в формате «4 на 4» забил Крис Летанг. Ти Джей Миллер размочил счёт. Ещё одна заброшенная шайба в активе Стивена Стэмкоса.

Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин подрался со Стэмкосом и сделал две результативные передачи. Также на его счету показатель полезности «+2», 7 минут штрафа и 2 броска в створ за 16.58 на льду.

Андрей Василевский отразил 18 бросков из 22. У Никиты Кучерова результативная передача, «-2», 2 броска и 2 силовых приёма за 22.29. У Михаила Сергачёва «-1», 2 броска, 3 хита и 3 блок-шота за 16.32.

«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: Малкин подрался со Стэмкосом
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: Василевский пропустил 3 шайбы менее чем за 5 минут
НХЛ - регулярный чемпионат
31 января 2019, четверг. 04:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
4:2
3:0, 1:0, 0:2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 – Шихан (Уилсон, Летанг) – 03:25 (5x5), 2:0 – Кессел (Раст, Малкин) – 08:05 (5x5), 3:0 – Кросби (Симон) – 08:21 (5x5), 4:0 – Летанг (Кессел, Малкин) – 26:02 (4x4), 4:1 – Миллер (Киллорн, Макдона) – 55:50 (5x5), 4:2 – Стэмкос (Кучеров, Хедман) – 57:56 (5x4)
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