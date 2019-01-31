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«Даллас» победил «Баффало» благодаря шат-ауту Бишопа и голу Бенна

«Даллас» победил «Баффало» благодаря шат-ауту Бишопа и голу Бенна
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» на домашнем льду одержал сухую победу над «Баффало Сэйбрз» — 1:0.

Единственную шайбу на девятой минуте забросил Джейми Бенн, ассистентом выступил Тейлор Федун. Бен Бишоп оформил шат-аут, отразив 30 бросков.

На счету российского нападающего «Далласа» Александра Радулова 2 минуты штрафа, 4 броска в створ и 2 блок-шота за 18.14 на льду. У Дениса Гурьянова бросок, 2 силовых приёма и блок-шот за 10.56. Антон Худобин остался на скамейке запасных. Валерий Ничушкин участия в матче не принимал.

«Даллас» одержал вторую победу кряду и закрепился на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 54 очка. «Баффало» (56) – девятый на Востоке. У «клинков» пять поражений в семи матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 января 2019, четверг. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
1:0
1:0, 0:0, 0:0
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 – Бенн (Федун) – 08:39 (5x5)
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