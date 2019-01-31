Лучший защитник-бомбардир «Сибири» Демидов выбыл из строя из-за травмы

Защитник «Сибири» Николай Демидов выбыл из строя на две недели, сообщает пресс-служба новосибирского клуба в «Твиттере». Игрок получил повреждение верхней части тела во время матча с «Барысом» (2:1 ОТ).

В этом сезоне Демидов провёл 42 матча в регулярном чемпионате КХЛ. На счету 23-летнего защитника семь заброшенных шайб и 12 результативных передач при показателе полезности «+6» и 16 минутах штрафного времени. Демидов является лучшим бомбардиром новосибирского клуба среди защитников.

«Сибирь» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В 54 матчах новосибирский клуб набрал 48 очков, отставание от зоны плей-офф составляет пять очков. Сегодня, 31 января, подопечные Александра Андриевского встретятся с «Йокеритом».

Ранее на этой неделе травмировались игроки «Сибири» Константин Алексеев и Владимир Первушин.