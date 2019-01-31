Итоги дня НХЛ для россиян: неудача Василевского, две передачи и драка Малкина

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В двух матчах приняли участие шесть представителей России.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин подрался со Стэмкосом и сделал две результативные передачи. Также на его счету показатель полезности «+2», 7 минут штрафа и 2 броска в створ за 16.58 на льду. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 18 бросков из 22. У Никиты Кучерова результативная передача, «-2», 2 броска и 2 силовых приёма за 22.29. У Михаила Сергачёва «-1», 2 броска, 3 хита и 3 блок-шота за 16.32. На счету нападающего «Далласа» Александра Радулова 2 минуты штрафа, 4 броска в створ и 2 блок-шота за 18.14 на льду. У Дениса Гурьянова бросок, 2 силовых приёма и блок-шот за 10.56. Антон Худобин остался на скамейке запасных. Валерий Ничушкин участия в матче не принимал.

Голкипер Клуб Сейвы %ОБ Счёт Василевский «Тампа» 18 из 22 81,8 2:4