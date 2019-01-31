Итоги дня НХЛ для россиян: неудача Василевского, две передачи и драка Малкина

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В двух матчах приняли участие шесть представителей России.
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин подрался со Стэмкосом и сделал две результативные передачи. Также на его счету показатель полезности «+2», 7 минут штрафа и 2 броска в створ за 16.58 на льду. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 18 бросков из 22. У Никиты Кучерова результативная передача, «-2», 2 броска и 2 силовых приёма за 22.29. У Михаила Сергачёва «-1», 2 броска, 3 хита и 3 блок-шота за 16.32. На счету нападающего «Далласа» Александра Радулова 2 минуты штрафа, 4 броска в створ и 2 блок-шота за 18.14 на льду. У Дениса Гурьянова бросок, 2 силовых приёма и блок-шот за 10.56. Антон Худобин остался на скамейке запасных. Валерий Ничушкин участия в матче не принимал.
|Голкипер
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа»
|18 из 22
|81,8
|2:4
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|0
|1
|2
|1
|-
|10.56
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|2
|4
|0
|2
|-
|18.14
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+1
|-2
|0
|2
|2
|1
|-
|22.29
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+2
|+2
|7
|2
|1
|1
|44%
|16.58
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+0
|-1
|0
|2
|3
|3
|-
|16.32