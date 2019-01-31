Многие лидеры «Амура» пропустят матч с «Куньлунем» из-за болезни

«Амур» объявил состав на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Куньлунь Ред Стар», который пройдёт в Хабаровске. Игра состоится сегодня, 31 января, начало встречи — в 12:30 мск.
Многие игроки команды Александра Гулявцева не сыграют из-за болезни, в том числе Марек Лангхаммер, Александр Горшков, Виталий Атюшов и Валентин Пьянов. В состав вернулись Глеб Корягин, Данил Файзуллин и Владислав Ушенин.
«Амур»:
Аликин (Мурыгин);
Йордан — Камалов, Зогорна — Кузнецов— Голубев;
Коларж — Корягин, Вл. Ушенин— Вяч. Ушенин — Лазарев;
Кондратьев — Грбас, Дедунов — Величкин— Файзуллин;
Берестенников — Гиздатуллин— Кацуба, Попугаев.
Ранее «тигры» командировали защитника Егора Журавлёва в ВХЛ.
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