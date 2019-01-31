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Две передачи Малкина и драка со Стэмкосом — в обзоре победы «Питтсбурга»

Две передачи Малкина и драка со Стэмкосом — в обзоре победы «Питтсбурга»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:2.

«Пингвины» повели с комфортным преимуществом в три шайбы уже к середине первого периода. Отличились Райли Шихан, Фил Кессел и Сидни Кросби. В стартовом игровом отрезке хозяева нанесли лишь пять бросков. Во втором периоде при игре в формате «4 на 4» забил Крис Летанг. Ти Джей Миллер размочил счёт. Ещё одна заброшенная шайба в активе Стивена Стэмкоса.

Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин подрался со Стэмкосом и сделал две результативные передачи. Также на его счету показатель полезности «+2», 7 минут штрафа и 2 броска в створ за 16.58 на льду.

Видеообзор самых ярких моментов матча доступен на «Чемпионате».

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