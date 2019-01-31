Капризов: победы в последних матчах ЦСКА даются непросто, но это не спад

Форвард ЦСКА Кирилл Капризов прокомментировал последние матчи команды и 23-ю шайбу в сезоне, заброшенную в игре КХЛ с минским «Динамо» (3:2 ОТ).



«До этого у меня было 22 гола за «Салават Юлаев» в позапрошлом сезоне. Рад, что удалось его превзойти, но большого значения этому не придаю. Главное — работать на команду и её победы.



Нам они в последних матчах даются непросто, но я бы не сказал, что у ЦСКА спад. Просто невозможно выигрывать во всех встречах. Возможно, в каких-то моментах мы недоработали, где-то был неудачный отскок. Но нужно это пережить и идти дальше.



Для нас неважно, с какого места выходить в плей-офф. Мы хотим выигрывать в каждом матче, в том числе и в оставшихся в «регулярке». Но главное — подойти в хорошей форме к решающим встречам сезона», – приводят слова Капризова «Известия».