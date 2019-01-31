Назаров — о квалификации к плей-офф: КХЛ нужно перенять европейский опыт

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал идею введения в КХЛ системы квалификации к плей-офф, когда напрямую в плей-офф попадает только часть команд, а за оставшиеся путёвки играются дополнительные матчи или серии.



«Это хорошая и важная тема для дискуссии. Дело в том, что если бы в КХЛ у всех клубов были примерно одинаковые бюджеты, велась бы равная борьба за плей-офф, то это один разговор. Но у нас есть богатые команды, а есть «Амур», «Адмирал», «Слован», «Витязь», «Северсталь» и другие клубы, чьи возможности несопоставимы с грандами.



Если бы в КХЛ играли квалификацию за право попасть в плей-офф, скажем, 7-го и 8-го места с 9-го и 10-го, то было бы здорово. У команд из нижней части турнирной таблицы появилась бы дополнительная мотивация, ситуация бы выравнялась, стала бы более справедливой. Сильные команды и так останутся наверху, им никто не помешает, а вот остальные бы здорово поборолись! Представляете, команда заняла 10-е место, но не опустила рук, а продолжила биться за плей-офф!



Клубы с маленькими бюджетами зачастую используют много молодых игроков. Я как опытный тренер прекрасно с этим знаком. Пока некоторые молодые ребята раскачиваются, шансов забраться выше 9-10-го места уже нет. А так бы, повторюсь, мотивация сохранилась, не было бы никаких распродаж составов, зритель тоже останется доволен.



Таким образом, топ-клубы заслуженно получают небольшой отдых и в спокойном режиме готовятся к плей-офф, а остальные в течение пяти дней играют квалификацию. Считаю, что этот европейский опыт неплохо перенять, мне такая идея нравится», — отметил Назаров.

Плей-ин или квалификация. Как это работает и почему это поможет КХЛ Реальный вариант, как добавить интриги в наш чемпионат. Очень много букв.