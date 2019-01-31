Фрэйзер: мне хотелось по-другому закончить матч, но «Амур» активно оборонялся

Главный тренер китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» Курт Фрэйзер поделился впечатлениями от проигранного матча с хабаровском «Амуром» (2:3 ОТ).



«Я думаю, „Амур“ сегодня великолепно боролся. Мы хотели использовать своё преимущество в скорости и технике, но соперник не позволял нам многое сделать, очень активно оборонялся. Поздравляю с победой тренера соперников и всю хабаровскую команду. Естественно, мне хотелось по-другому закончить этот матч, но не получилось», — рассказал североамериканский специалист на пресс-конференции.

«Амур» одержал третью победу подряд, одолев «Куньлунь»

К 13-й минуте команда хозяев обеспечила себе преимущество в две шайбы благодаря голам Томаша Зогорны и Владислава Ушенина. «Куньлунь» сумел отыграться за 23 секунды: точными бросками сумели отметиться Мартен Сен-Пьер и Брэндон Ип. В оставшееся основное время зрители не увидели заброшенных шайб, а в овертайме победу хабаровскому клубу принёс гол Павла Дедунова.